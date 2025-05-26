نقيب المحامين يتغيب عن حضور جلسات النواب حول الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

تغيب عبدالحليم علام نقيب المحامين، عن حضور جلسات الحوار المجتمعي باللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، المعقودة اليوم بمجلس النواب لعرض رؤية النقابات المهنية ذات الصلة حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة سبق أن وجهت الدعوة لكل من نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الذين حضروا جميعاً عدا نقيب المحامين، دون تقديم أي عذر.