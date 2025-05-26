موعد جنازة وزير التموين الأسبق محمد علي مصيلحي

كتب- عمرو صالح:

توفي اليوم الإثنين 26 مايو 2025، اللواء دكتور محمد علي مصيلحي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد صراع مع المرض.

من المقرر أن تُشيع جنازته بعد صلاة الظهر غدًا من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر العائلة بمدينة نصر.

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