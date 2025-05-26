أمانة الرياضة بـ”الجبهة الوطنية”: لدينا رؤية شاملة لاكتشاف المواهب

كتب- عمرو صالح:

عقدت أمانة الرياضة بحزب الجبهة الوطنية أول اجتماع لها عقب الإعلان عن تشكيلها، لمناقشة الأهداف العامة والهيكل التنظيمي المقترح، تمهيدًا لاستكمال تشكيل الأمانات الفرعية في مختلف المحافظات.

وأكد الكابتن طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق وأمين الرياضة بالحزب، أن الجبهة الوطنية حريصة على النهوض بالرياضة المصرية وتطويرها، باعتبارها من أدوات القوة الناعمة الأكثر تأثيرًا في المجتمع، مشيرًا إلى أن الحزب يملك رؤى وبرامج جادة وواعدة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الرياضة، سواء على مستوى التنافس أو الممارسة المجتمعية.

وأضاف أن الرياضة بمفهومها الشامل ستكون بوابة الحزب إلى قلوب المصريين، ووسيلة للتواصل مع كافة شرائح المجتمع، موضحًا أن رياضة الممارسة تُعد الرافد الأساسي لاكتشاف المواهب والمهارات في مختلف الألعاب، والتي تتحول لاحقًا إلى عناصر تنافسية تسهم في حصد البطولات ورفع راية الوطن.

وشدد أبو زيد، على حرص الحزب على أن تمتد أمانة الرياضة إلى كافة مستويات التنظيم، من القمة إلى القاعدة، بما يعزز من فاعليتها وانتشارها.

وشهد الاجتماع عرضًا تثقيفيًا حول الهيكل التنظيمي للحزب، قدّمه النائب أحمد سمير، نائب رئيس الأمانة الفنية وعضو مجلس الشيوخ، إلى جانب عرضٍ آخر قدّمه اللواء أحمد سعد، أمين العضوية بالحزب، تناول خلاله آليات العمل الحزبي، ومسارات بناء الثقة، وآفاق الوصول إلى الأغلبية الصامتة غير المنخرطة سياسيًا، بهدف تحقيق تمثيل حقيقي يُعبر عن الشارع المصري.

كما ألقى اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الأمانة الفنية، كلمة تناول خلالها تجارب رياضية بارزة في تنظيم الفعاليات الكبرى، مؤكدًا على الدور الحيوي للرياضة في حياة الشعوب، وعلى أهمية تمكين المرأة في هذا المجال.

وأكد الكابتن طاهر أبو زيد أن شعار “مصر للجميع” يُجسد روح العمل داخل أمانة الرياضة، مشددًا على أن الرياضة تُعد وسيلة فعّالة للتواصل وكسب ثقة المجتمع، معبرًا عن فخره بالثقة الواسعة التي حظي بها الحزب منذ تأسيسه. وأوضح أن تنوع الأفكار والانفتاح على مختلف فئات المجتمع يشكلان رسالة جوهرية تتبناها “الجبهة الوطنية” وأماناتها المركزية، وهو ما يسهم في تعزيز الترابط مع الجماهير.

وتضمن الاجتماع أيضًا مناقشات بين الأعضاء حول عدد من القضايا، من بينها التعديلات المحتملة على قانون الرياضة، وسبل دعم الأبطال في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، إلى جانب استعراض الخطة التنظيمية المستقبلية وأولويات المرحلة القادمة.

حضر الاجتماع الأمناء المساعدون: طارق كمال، صبري مصيلحي، محمد فضل، وخالد رفعت. كما شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: رضا البلتاجي، ندى الصادق، محمد عوض، حازم قنديل، حسام ولاء عبد العظيم، أحمد مختار، محمد عودة، ياسر سالم، رضوان الزياتي، أحمد إبراهيم، مصطفى إبراهيم، وعرفة أحمد.

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