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الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة

08:55 ص الأحد 25 مايو 2025
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    طقس حار
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    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 30 مايو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء خلال يومي الأحد 25 مايو والإثنين 26 مايو لتكون درجات الحرارة على شمال القاهرة 39:38 درجة وعلى جنوب البلاد 43:40 درجة.

بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح ما بين 9:8 درجات.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الموجة الحارة الأرصاد
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الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة
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