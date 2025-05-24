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غدًا.. مجدي الجلاد ضيف أول حلقات برنامج "الطريق إلى البرلمان"

06:57 م السبت 24 مايو 2025

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

يكشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، رؤيته عن النظام الانتخابي الجديد بمجلسي الشيوخ والنواب خلال لقائه في أولى حلقات برنامج "الطريق إلى البرلمان" على موقع مصراوي.

كما يكشف مجدي الجلاد، قراءته للمشهد السياسي وماذا يدور في الغرف المغلقة بين الأحزاب؟، وحظوظ كل من حزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية.

يذكر أن برنامج الطريق إلى البرلمان، ينطلق غدًا الأحد من إنتاج مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع مصراوي وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتيه مجلس الشيوخ والنواب ويكشف من خلاله الكواليس في الدوائر الانتخابية.

كما يستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان"، الشخصيات البرلمانية البارزة بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.

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مجدي الجلاد مصراوي النظام الانتخابي الجديد مجلس الشيوخ مجلس النواب برنامج الطريق إلى البرلمان
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غدًا.. مجدي الجلاد ضيف أول حلقات برنامج "الطريق إلى البرلمان"
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