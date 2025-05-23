موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدا

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 24 مايو على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تضرب البلاد غدا السبت موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء لتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة 36 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 35 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية 33 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.

وأشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح 40 : 60 كم /س وارتفاع الأمواج من 2 : 3 أمتار بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح على المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.



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