في عددها الجديد.. "مسرحنا": وداعا الكاتب والشاعر يوسف مسلم

كتب- محمد شاكر:

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العدد الإلكتروني الجديد (925) من جريدة "مسرحنا"، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

استهل العدد قسم "المتابعات والأخبار" بتقرير خبري لحسن عبد الهادي عن إطلاق البيت الفني للمسرح مشروع "أول ضوء"، كما كتب عن استضافة مكتبة الإسكندرية لأوبريت "الباروكة" في مايو إحياء لذكرى فنان الشعب خالد الذكر سيد درويش.

كما تكتب همت مصطفى عن تفاصيل وشروط المشاركة في مهرجان البساط الدولي بالمملكة المغربية، إلى جانب تغطيتها لمشاركة الهيئة في مسابقات المهرجان القومي للمسرح المصري.

وتستعرض رنا رأفت مجريات الاحتفاء بالذكرى الأولى لرحيل الكاتب عصام الشماع ومناقشة مسرحيته "يوم قام سقراط"، كما تكتب همت مصطفى عن ملتقى المسرح الجامعي في دورته السابعة، وتسرد رنا رأفت تفاصيل ندوة المسرح الشعري التي استضافها نادي أدب قصر ثقافة روض الفرج.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات"، تستعرض رنا رأفت كلمات المسرحيين في وداع الكاتب والشاعر يوسف مسلم، وتجري صوفيا إسماعيل حوارا مع المخرج يوسف مراد منير بمناسبة عرض "سجن النسا".

وفي قسم "رؤى" يكتب أشرف فؤاد عن العرض المسرحي "قلبي مليان بحكايات" للمخرج حمدي العربي، أول عرض مسرحي "ميوزيكال" في حب "الديفا".

وفي قسم "نوافذ" تكتب ناهد الطحان عن "احتمالات شريف عبد المجيد والتجريب المسرحي"، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثاني من مقال "فن التمثيل باعتباره عملية استفسار فينومينولوجي" لفيليب زاريلي.

ويختتم العدد بمقال للدكتور سيد علي إسماعيل، الحلقة الحادية والعشرين من سلسلة "النقد المسرحي السري والمجهول في مصر"، بعنوان "مضحك السلطان بين الرفض والقبول!!".

وتصدر جريدة "مسرحنا" الإلكترونية أسبوعيا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتضم هيئة التحرير: الكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيس قسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيس قسم التحقيقات والحوارات، تدقيق لغوي محمود رضوان، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني وليد يوسف.



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