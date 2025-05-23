"الصحة" تبدأ الاستعداد لتنفيذ خطة التأمين الطبي للساحل خلال الصيف

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء الاستعدادات لخطة التأمين الطبي لساحل البحر المتوسط خلال فصل الصيف، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتوفير كافة الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم عقد اجتماعا تحضيريًا بحضور الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري مستشفيات محافظات ساحل البحر المتوسط، وذلك بمقر مستشفى العلمين النموذجي، بهدف وضع اللمسات الأخيرة لخطة التأمين الطبي خلال فصل الصيف.

وقال «عبدالغفار» إن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات قطاع الطب العلاجي، فضلًا عن تكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات من خلال جداول تشغيلية محكمة، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ العلاجية بمستشفى العلمين النموذجي لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى لساحل البحر المتوسط خلال صيف 2025.

ومن جانبه، أكد الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، أن الخطة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة لأهالي وزائري محافظة مطروح، حال تواجدهم بأي من منافذ تقديم الخدمات الطبية ومتابعة حالتهم الصحية، مشيرًا إلى أن هناك تواصل دائم بين غرفة الطوارئ الرئيسية وهيئة الإسعاف، بالإضافة إلى التنسيق بين مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الطب العلاجي من خلال مركز الخدمات الطارئة لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة إلى مستشفيات الإحالة.

وأشار إلى مراجعة ضمان توافر مخزون كافٍ من الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، وكذلك أرصدة الدم ومشتقاته من جميع الفصائل والتنسيق الدائم مع مركز الدم الإقليمي وبنوك الدم التخزينية التابعة للمستشفيات، موجهًا الإدارات المعنية بمراجعة كافة الأعطال بمختلف المستشفيات وسرعة صيانتها وإصلاحها لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى التنسيق والتواصل المستمر بين مرفق الإسعاف والأمانة، ومديرية الشئون الصحية، بالإضافة إلى تخصيص فرق للانتشار السريع بهدف التدخل السريع في حالة حدوث أي أزمات أو حوادث كبرى.

وأضافت الدكتورة مها إبراهيم، أن الخطة تتضمن تكثيف المرور من قبل الفرق الاشرافية على جميع المنشات الصحية، للتأكد من تواجد الفرق الطبية، وضمان توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ، مع اهمية تواجد مديري المستشفيات والإدارات أو من ينوب عنهم على مدار اليوم وفق جداول معلنة، وتفعيل دور رؤساء الأقسام من الأطباء وتفعيل دور فريق الجودة وفريق مكافحة العدوى وفريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، والدكتورة فاطمة شومان رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، والدكتورة فاتن مسعد مدير المركز القومي لخدمات نقل الدم، والدكتور إسلام عساف مدير مديرية الشئون الصحية بمطروح، والدكتور الحسيني أحمد وكيل مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومديري مستشفيات القباري، والعلمين النموذجي، والعجمي التخصصي، وشرق المدينة، ووادي النطرون التخصصي، ومدير مركز القلب بمطروح، ومديري الإدارات المعنية بالأمانة.