وزير العمل: 308 فرص عمل فى مشروع محطة الضبعة النووية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية بشركة كونسيرن تيتان -2، بمحافظة مطروح، حيث تم توفير 308 فرصة عمل في التخصصات التالية: (250 حداد مسلح، 10 لحام، 20 عامل مساعد، 5 كبير عاملين، 3 منفذ الأعمال مساح، 20 مشرف إنشاءات مدنية).

ويكون التقديم من اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، ولمدة 5 أيام، وترسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي: recruitment@t2-egypt.com

وأوضحت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن المهارات المهنية اللازمة لشغل الوظيفة هي: (معايير وقواعد السلامة في مجال استخدام الطاقة النووية، تقنيات أعمال البناء، طرق تنفيذ البناء الكامل، معايير وقواعد البناء ومتطلبات تنظيم العمل في تصميم منشآت البناء، دعم البناء، إجراء المفاوضات مع العملاء الأجانب، إدارة المشاريع الأجنبية، تسليم منشآت البناء).

كما تتطلب الوظيفة كفاءات شخصية وهي (تفكير تحليلي، القدرة على أداء مهام متعددة، القدرة على مقاومة الإجهاد، الانضباط والمسؤولية).

وأوضحت مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن المهام الوظيفية الرئيسية هي (الإشراف على تنفيذ أعمال البناء والتركيب في منشآت بناء جزيرة محطة الضبعة النووية للتأكد من مطابقتها لمتطلبات وثائق التصميم وتقدير التكلفة ومشاريع إنتاج العمل والجداول الزمنية للبناء، المشاركة في وضع جداول الإنتاج، وتنسيق عمل الشركات المقاولة، ودعم سير البناء، وتسليم منشآت البناء، وقبول العمل المنجز والتحقق من الوثائق التنفيذية والتعامل مع كل خدمات البناء)، على أن تكون فترة الاختبار شهرين، وعمل لمدة 6 أيام عمل و1 يوم عطلة.

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