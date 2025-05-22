22 صورة ترصد انطلاق امتحانات صفوف النقل بالدقي

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- أحمد مسعد:

انطلقت اليوم الخميس، أعمال امتحانات نهاية العام بالنسبة لصفوف النقل في محافظة الجيزة.

ورصدت عدسة "مصراوي" 22 صورة توثق أول يوم من امتحانات صفوف النقل بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية والإعدادية، والتي انطلقت اليوم في عدد من المحافظات لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وشهدت اللجان حضورًا منتظمًا للطلاب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وسط استعدادات مشددة من المديريات التعليمية لضمان سير الامتحانات بسلاسة وتهيئة بيئة مناسبة لأداء الطلاب في جو من الهدوء والانضباط.

يُذكر أن التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي قد انتهت اليوم الخميس 22 مايو 2025، حيث يعتمد نظام التقييم على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي من خلال مهام تحريرية وشفهية ومهارية، مع التركيز على تحفيز الطلاب وإعدادهم للانتقال إلى الصف الأعلى، بالإضافة إلى إشراك أولياء الأمور في متابعة نتائج أبنائهم لضمان تكامل الدعم.