قوامها 4 محافظات.. مدبولي يكشف أهمية منطقة الدلتا الجديدة

كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن افتتاح موسم الحصاد في منطقة الدلتا الجديدة، شهد افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية الكبرى، أبرزها صوامع وصلت طاقتها الاستيعابية إلى 500 ألف طن.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن منطقة الدلتا الجديدة تُعد مستقبل مصر القادم، وتُعادل في قوامها 4 محافظات جديدة بالكامل، حيث تضم أراضٍ زراعية يتم استصلاحها على مساحة تتجاوز 2 مليون فدان، فضلًا عن تنمية صناعية ولوجستية وخدمات متكاملة.

وتابع: «المنطقة ستكون هي مستقبل مصر الواعد، إلى جانب المناطق الأخرى التي تركز الدولة على تنميتها في إطار التنمية الزراعية، وما يرتبط بها من صناعات»، موضحًا أن هناك مشروعات كبيرة، والخير قادم لمصر في هذا المجال الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية، مشددًا على أن منطقة الدلتا الجديدة ستستوعب نحو مليوني أسرة، في إطار تخطيط عمراني متكامل.

اقرأ أيضًا:

تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"

السيسي لكامل الوزير: إزاي مفيش مصنع لإنتاج لبن الأطفال؟!

السيسي:الدلتا الجديدة توطن 2 مليون أسرة.. ونحتاج ميكنة زراعية بمليارات

قانون العمل الجديد.. صاحب العمل يحق له استرداد أجر الإجازة في هذه الحالة