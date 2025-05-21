إعلان

قوامها 4 محافظات.. مدبولي يكشف أهمية منطقة الدلتا الجديدة

08:27 م الأربعاء 21 مايو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن افتتاح موسم الحصاد في منطقة الدلتا الجديدة، شهد افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية الكبرى، أبرزها صوامع وصلت طاقتها الاستيعابية إلى 500 ألف طن.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن منطقة الدلتا الجديدة تُعد مستقبل مصر القادم، وتُعادل في قوامها 4 محافظات جديدة بالكامل، حيث تضم أراضٍ زراعية يتم استصلاحها على مساحة تتجاوز 2 مليون فدان، فضلًا عن تنمية صناعية ولوجستية وخدمات متكاملة.

وتابع: «المنطقة ستكون هي مستقبل مصر الواعد، إلى جانب المناطق الأخرى التي تركز الدولة على تنميتها في إطار التنمية الزراعية، وما يرتبط بها من صناعات»، موضحًا أن هناك مشروعات كبيرة، والخير قادم لمصر في هذا المجال الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية، مشددًا على أن منطقة الدلتا الجديدة ستستوعب نحو مليوني أسرة، في إطار تخطيط عمراني متكامل.

اقرأ أيضًا:

تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"

السيسي لكامل الوزير: إزاي مفيش مصنع لإنتاج لبن الأطفال؟!

السيسي:الدلتا الجديدة توطن 2 مليون أسرة.. ونحتاج ميكنة زراعية بمليارات

قانون العمل الجديد.. صاحب العمل يحق له استرداد أجر الإجازة في هذه الحالة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي أهمية منطقة الدلتا الجديدة موسم الحصاد في منطقة الدلتا الجديدة مدبولي خلال مؤتمر صحفي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد