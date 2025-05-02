25 صورة ترصد الإقبال على التسجيل في الجمعية العمومية للصحفيين

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير: هاني رجب

واصل العديد من الصحفيين، التوافد على مقر نقابتهم بشارع عبدالخالق ثروت، للتسجيل في كشوف الجمعية العمومية للنقابة.

وكان أبرز الحضور، الكاتب يوسف القعيد، والكاتب الصحفي محمد شبانة المرشح على عضوية مجلس النقابة، ومصطفى بكري، والإعلامي حمدي رزق، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

وكان مجلس النقابة برئاسة النقيب خالد البلشي قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة الموافق ٢ مايو 2025، إعمالا لنص المادة (33) من قانون النقابة (76 لسنة 1970م).

ويتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية التصديق على محضر اجتماع الجمعية المنعقدة في مارس 2023، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025.

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