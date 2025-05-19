إعلان

مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية

05:23 م الإثنين 19 مايو 2025

الدكتور مصطفي مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أهمية استمرار الجهود لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية، وبما ينعكس بشكل إيجابي على مُختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مُناقشة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية، والذي يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية المقترحة لبنك الاستثمار القومي، فضلاً عن موقف تنفيذ بروتوكول تسوية مديونية الهيئة القومية للبريد لدي بنك الاستثمار، بما يُسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات مُتراكمة منذ سنوات.

عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي فض التشابكات المالية بنك الاستثمار رئيس مجلس الوزراء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ماذا حدث في سرقة فيلا نوال الدجوي؟ 4 سيناريوهات الثالث صادم
-50.. لماذا قفز الجنيه أمام الدولار خلال تعاملات اليوم؟
كيف ردت مصر على طلبات صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة؟ .. فخري الفقي يجيب
زيادة الرواتب في يوليو.. جدول أجور الموظفين بالدرجات المالية