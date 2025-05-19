رمال وأتربة وتراجع حرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام بداية من اليوم الاثنين وحتى السبت 24 مايو 2025.

وتوقعت الأرصاد، انخفاض تدريجي بقيم درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية وأمطار خفيفة على محافظة مطروح على فترات متقطعة.

كما أشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم/ س وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3.5 متر بداية من اليوم وحتى الثلاثاء 20 مايو.