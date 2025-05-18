رابطة عايز حقي: قانون الإيجار القديم قيد حرية المالك بما يخالف المنطق والدين

كتبت- داليا الظنيني:

قال أحمد شحاته سيد، ‬‏مؤسس رابطة عايز حقي للدفاع عن ملاك العقارات القديمة - المحام بالنقض والدستورية العليا، إن قانون الإيجار القديم قيد حرية المالك فيما يملك بما يخالف الدستور والعقل والمنطق والدين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن صاحب الملك اختار القنوات الشرعية في المطالبة بحقه وإيصال صوته للقضاء.

ولفت، ‬‏مؤسس رابطه عايز حقي للدفاع عن ملاك العقارات القديمة، إلى أنه صدر حكم في 2018 بعد دستورية الامتداد في عقود الإيجار القديم وإلغاء العلاقة الإيجارية للشخصيات الاعتبارية، مؤكدا أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها في 2024 بأن المالك مظلوم.