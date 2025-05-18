وادي الصعايدة| بالصور.. وزير الري يتفقد مشروعات الموارد المائية في أسوان

كتب- أحمد السعداوي:

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، إلى محافظة أسوان، في زيارة تفقدية لمشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة، وقد كان في استقباله اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير .

وتفقد سويلم يرافقه اللواء إسماعيل كمال منطقة وادي الصعايدة بأسوان، حيث تفقد موقع تنفيذ أحد المصارف الزراعية بالمنطقة والأعمال الصناعية المنفذة عليه ضمن أنشطة مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة"SAIL ، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD ، والتي تهدف لتحسين حالة الصرف الزراعي بالمنطقة.

ووجه سويلم بمتابعة تنفيذ الأعمال طبقاً للبرامج الزمنية المقررة، ومتابعة موقف المخالفات بزمام منطقة وادي الصعايدة للأراضي التي تروى بالغمر بالمخالفة، مع تحصيل قيم الغرامات المقررة بسبب عدم استخدام نظم الري الحديث بالأراضي الرملية بالمنطقة .

وتفقد سويلم يرافقه اللواء إسماعيل كمال، حالة تعدٍّ بمنطقة حرم النهر بأسوان؛ حيث أصدر توجيهات فورية باتخاذ كلة الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي بالتنسيق بين أجهزة الري والمحافظة والأجهزة الأمنية .

وتفقد وزير الري مصرف السيل بأسوان، وقد وجَّه باستمرار أعمال تطهير المصرف، وأخذ عينات من المياه بالمصرف للتأكد من مطابقتها المعايير المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تعديات تتسبب في التلوث بالمصرف .

وتفقد الدكتور هانى سويلم يرافقه اللواء إسماعيل كمال مقر مبنى هندسة الري بإدفو غرب، حيث التقى العاملين، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كل العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الري للمزارعين، مشيرًا إلى حرصه على الاستماع إلى مطالب العاملين ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، والعمل على تحسين الوضع المادي للعاملين مع تحقيق العدالة في توزيع المكافآت طبقاً لمعدلات الأداء.

وأشاد الوزير بضرورة الالتزام بتطبيق منشور مكافأة التميز غير الاعتيادي؛ لضمان صرف المكافأة للعاملين المتميزين فقط، ليكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة .