برلمانية الوفد: كلمة السيسي رصدت واقع الأمة المرير وأزماتها ووضعت الحلول لإقرار السلام

كتب- نشأت علي:

أكد النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين، ببغداد، وضعت النقاط على الحروف ورصدت واقع الأمة المرير وأزماتها المزمنة، ووضعت الحلول، التي من شأنها أن تقضي بإقرار السلام والاستقرار.

وأضاف رئيس برلمانية الوفد، بأن الرئيس السيسي حرص في كلمته على توجيه نداء لكل الجهات المعنية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس ترامب بالقيام بدورة في إنهاء الصراع وإقرار السلام مثلما قامت به الولايات المتحدة في السبعينات بين مصر وإسرائيل.

وبين طارق عبدالعزيز بأن الدور المصري الكبير، في تخفيف الآلام التي يواجهها الفلسطينين مستمرة، ونأمل أن تتكلل جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس بالنجاح، لإنقاذ آلاف الأبرياء.

ولفت طارق عبدالعزيز بأن الرئيس السيسي فند الأزمات العربية بكل الأقطار التي تعاني من حروب ودمار، ووضع لها الحلول الناجزة التي من شأنها إنهاء الصراعات والنزاعات بهذه البلاد.



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