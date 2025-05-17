إشادة برلمانية بالبيان الأوروبي بشأن غزة ومطالبات بتحويله إلى خطوات ملموسة

كتب- محمد نصار:

أشاد الدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون الخارجية وعضو مجلس النواب، بالبيان المشترك الصادر عن قادة كل من إسبانيا، والنرويج، وآيسلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وسلوفينيا، الذي صدر يوم 16 مايو 2025، وأدان الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة، ودعا إلى وقف العمليات العسكرية، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والانخراط في مفاوضات جادة نحو وقف إطلاق النار.

وأكد البياضي أن أهمية هذا البيان تتجاوز رمزيته السياسية، فهو يعكس تحولًا ملموسًا في مواقف عدد من الدول الأوروبية التي اختارت أن تتخذ موقفًا إنسانيًّا وأخلاقيًّا في لحظة فارقة. ويعزز هذا البيان الدور الإقليمي والدولي الذي تلعبه مصر، لا سيما مع الإشارة الإيجابية في البيان إلى دور مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، في جهود الوساطة.

وأشار البياضي إلى أن الأحزاب الحاكمة في جميع الدول الموقعة على البيان -باستثناء أيرلندا- تنتمي إلى تيار الديمقراطية الاجتماعية، وجميعها أعضاء في منظمة التحالف التقدمي أو منظمة الاشتراكية الدولية، موضحًا أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو الحزب المصري الوحيد الذي يتمتع بعضوية كل من التحالف التقدمي والاشتراكية الدولية، ويمثل مصر في هذه المحافل الدولية بفاعلية ووضوح.

واختتم النائب تصريحه بتأكيد ضرورة أن تحظى هذه المواقف الدولية بالدعم والتفاعل، وأن يتم البناء عليها لتشجيع الدول الديمقراطية وممثليها الحزبيين على اتخاذ مزيد من الخطوات التي تُدين العدوان وتقف مع العدالة والحق وحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة وتقرير المصير.

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