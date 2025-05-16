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تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد غدًا

07:47 م الجمعة 16 مايو 2025
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    نشاط الرياح
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    نشاط الرياح
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    نشاط الرياح على فتؤرات متقطعة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا السبت على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد في بيان أن درجة الحرارة المتوقعة غدًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى 37: 40 درجة وجنوب البلاد 38: 45 درجة.

كما توقعت الأرصاد نشاط حركة الرياح على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

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