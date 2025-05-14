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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

02:34 م الأربعاء 14 مايو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب - محمد سامي:

بدأ قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة على أجندة الحكومة.

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع تطورات الأوضاع الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من التقارير المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين، وسبل تعزيز الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

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مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
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