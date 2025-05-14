بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد سامي:

بدأ قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة على أجندة الحكومة.

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع تطورات الأوضاع الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من التقارير المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين، وسبل تعزيز الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضاً:

موعد ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

بعد زلزال البحر المتوسط.. هزة ارتدادية جديدة شمال مرسى مطروح

الإيجار القديم.. تعرف على الأماكن التي سينطبق عليها القانون