شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان مد فترة الحجز الخاصة بالمرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية بعددٍ من المدن والمحافظات، والمطروحة للحجز حالياً بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، وذلك لمدة شهر لتكون نهاية التقدم يوم 15 / 6 المقبل.

وبحسب الوزارة: تم زيادة عدد الشقق في المرحلة الأولى من مشروع ديارنا بمدينة العلمين الجديدة بإجمالي 364 وحدة، وأكتوبر الجديدة بإجمالي 364 وحدة، والسويس الجديدة بإجمالي 312 وحدة.

ويمكن تحميل كراسة الشروط والتعرف على مخطط العمارات من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وجاءت أماكن المشروعات وأنواعها على النحو التالي:

المشروع الاول وهو مشروع ديارنا والذي يتواجد في 14 مدينة جديدة، ويكون مقدم الحجز 200 ألف، ويتم سداد 50% من ثمن الوحدة على سنتين قبل الاستلام، و50% على 3 و5 سنوات بفائدة البنك المركزي + 2.5%.

1- سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 20 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و580 ألف جنيه.

2- سعر المتر في مدينة حدائق أكتوبر 18900 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و440 ألف جنيه..

3- سعر المتر في مدينة العبور الجديدة 18700 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و412 ألف جنيه

4- سعر المتر في مدينة مدينة بدر 18300 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و360 ألف جنيه

5- سعر المتر في مدينة العاشر من رمضان18100 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و334 ألف جنيه

6- سعر المتر في مدينة مدينة السادات 17500 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و257 ألف جنيه

7- سعر المتر في مدينة برج العرب الجديدة 17700 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و283 ألف جنيه

8- سعر المتر في مدينة بني سويف الجديدة 16800 الف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و167 ألف جنيه

9- سعر المتر في مدينة طيبة الجديدة 16000 الف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و64 ألف جنيه

10- سعر المتر في مدينة غرب قنا 15800 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و38 ألف جنيه

11- سعر المتر في مدينة سوهاج الجديدة 16500 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و128 ألف جنيه

12- سعر المتر في مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط 16000 الف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و64 ألف جنيه

13- سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة 16600 الف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و180 ألف جنيه.

14- سعر المتر في مدينة حدائق العاصمة 18300 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و360 ألف جنيه.

المشروع الثاني وهو الإسكان المتنوع:

مقدم الحجز 151 ألفا لكل الوحدات، ويتم سداد 30% من ثمن الوحدة قبل الاستلام و و70% على 3 و5 و7 سنوات بفائدة البنك المركزي + 2.5%.

1- في محافظة الإسماعيلية طرح 7480 وحدة، سجل سعر المتر 12 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 164 مترا، مليون و970 ألف جنيه.

2- مدينة السلام طرح 3212 وحدة، سجل سعر المتر 20 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 90 مترا، مليون و800 ألف جنيه.

3- مدينة المطرية طرح 2942 وحدة، سجل سعر المتر 25 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 90 مترا، 2 مليون و250 ألف جنيه.

4- طرح 2422 وحدة بمحافظة الإسكندرية، سجل سعر المتر 15 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 110 أمتار، مليون و650 ألف جنيه.

المشروع الثالث وهو إسكان جنة والإسكان الحر:

يكون مقدم الحجز 151 ألفا لكل الوحدات، ويتم سداد 30% من ثمن الوحدة قبل الاستلام و70% على 3 و5 و7 سنوات بفائدة البنك المركزي + 2.5%.

طرح 5300 وحدة في مشروع جنة بالمنصورة الجديدة، سجل سعر المتر 17500 جنيه، وسجلت الشقة الـ 130 مترا 2 مليون و275 ألف جنيه.

طرح 1000 وحدة في سكن مصر بالمنصورة الجديدة، 15900 جنيه، وسجلت الشقة الـ 115مترا، مليون و828 ألف جنيه.

طرح 2064 وحدة في السويس الجديدة ضمن الإسكان الحر، وسجل سعر المتر 12100 جنيه، وسجلت الشقة الـ 90 مترا 2 مليون و275 ألف جنيه، مليون و89 ألف جنيه.