"قومي المرأة" يختتم التدريب التفاعلي الثالث بمشاركة 17 قاضية من مجلس الدولة



كتبت- نور العمروسي:

شهدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ختام فعاليات "التدريب التفاعلي الثالث لقاضيات مجلس الدولة"، الذي نظم بالشراكة بين المجلس ووزارة العدل ومجلس الدولة، وذلك في إطار التعاون المشترك بينهم، وبرعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار، والمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، وقد استمر التدريب على مدار يومين واستهدف 17 قاضية من عضوات مجلس الدولة.