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تفاصيل لقاء "المسلماني" مع رئيس مؤسسة الإنتاج البرامجي لمجلس التعاون الخليجي

05:43 م الثلاثاء 13 مايو 2025

اثناء لقاء ''المسلماني'' مع رئيس مؤسسة الإنتاج الب

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كتب-عمرو صالح:

بحث الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مع الشيخ مبارك فهد جابر الأحمد الصباح رئيس مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، أوجه التعاون بين التليفزيون المصري والمؤسسة وذلك علي هامش انعقاد الملتقي الإعلامي العربي بدولة الكويت.

وبحسب بيان الهيئة تناول اللقاء الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون، ووضع أطر لتدريب كوادر إعلامية عربية في أكاديمية ماسبيرو بالقاهرة، وإرسال مدربين من الأكاديمية إلي مقر المؤسسة بدولة الكويت .

ومن المقرر أن تهدي المؤسسة التليفزيون المصري عدداً من البرامج المميزة التي تم إنتاجها بجودة عالية، ولا سيما برامج الأطفال والبرامج الثقافية.

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الكاتب أحمد المسلماني مؤسسة الإنتاج البرامجي الهيئة الوطنية للإعلام
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