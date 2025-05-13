وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر الدولي العلمي للكلية الفنية العسكرية لعام 2025

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي افتتاح المؤتمر الدولي العلمي للكلية الفنية العسكرية لعام 2025، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة.

وألقى اللواء أشرف ضياء الدين البيومي مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية الفنية العسكرية للارتقاء بمستوى الأنشطة العلمية المختلفة بالكلية، معربا عن تطلعه بأن يكون المؤتمر بمثابة فرصة لإثراء العمل البحثى وتبادل الخبرات بأحدث ما وصل إليه العلم بين الباحثين المشاركين.

ويهدف المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار عدة أيام إلى عرض وتحليل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين في المؤتمر لتبادل الخبرات وتواصل الباحثين مع نظرائهم في الجامعات والمراكز البحثية المصرية والعالمية للارتقاء بالعمل البحثى وتبادل الرؤى والأفكار العلمية.

وأشاد الفريق أول عبد المجيد صقر بالآداء المتميز للقائمين على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية بالكلية وقدرتهم على تعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات والتأهيل العلمى المتميز بما يواكب العلم وتطوراته المتسارعة بمختلف المجالات وتطويع ذلك لخدمة الوطن.