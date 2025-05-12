وزير الزراعة يشارك في المؤتمر الدولي لدعم استراتيجية "الفاو" بشأن صحة النبات

كتب- أحمد السعداوي:

شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، في المؤتمر الإقليمي لدعم استراتيجية الصحة النباتية، والذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط "سيام"، في إطار التعاون مع دول إقليم الشرق الأدنى.

وأكد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، في كلمته الافتتاحية، أن المنظمة تعمل بكل طاقتها لكبح جماح الآفات العابرة للحدود؛ من خلال برامج التعاون المختلفة التي تقوم مكاتب الفاو بها بالتعاون مع حكومات الدول؛ والتي يأتي من بينها برنامج تعاون الجنوب الجنوب، فضلًا عن التعاون في تنفيذ المشروعات الإقليمية بين دول الإقليم.

ولفت دونيو إلى التنوع الحيوي ودوره في توفير الغذاء وتنوع مصادر الغذاء، وأهمية أن تتبنى الدول مفاهيم التعاون في ما بينها لتوحيد جهود المنظمة.

وأضاف المدير العام لمنظمة "فاو"أن لدينا دولًا كبيرة بتاريخها الحضاري الزراعي؛ مثل مصر والصين وغيرهما، والتي يمكن أن نستلهم منها أهمية حماية المحاصيل الزراعية؛ خصوصًا الاستراتيجية منها.

وأشار مدير عام مركز سيام باري "ماوريسو رالي"، إلى أهمية التعاون بين دول الشرق الأدنى للتصدي للآفات والأمراض النباتية التي تؤثر على الإنتاجيات الزراعية؛ وبالتالي الأمن الغذائي لدول الشرق الأدنى والذي قد يتمثل في فقد نحو ٢٠ مليار دولار سنويًّا جراء الإصابة ببكتريا الزيللا التي تتسبب في تدمير أشجار الزيتون في دول العالم.

وأشار محافظ إقليم بوليا "ميشيل إيمليانو"، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن حكومة إيطاليا، إلى أن الأضرار الكبيرة التي سببتها الآفات العابرة للحدود، والتي من بينها بكتريا الزيلا؛ حيث ألحقت أضرارًا كبيرة في عدد من الأقاليم داخل إيطاليا، ومنها إقليم بوليا.

ويُقام الاجتماع الدولي الرفيع المستوى، الخاص بدعم الاستراتيجية الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن إدارة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، في مدينة باري في إيطاليا، خلال يومَي 12 و13 مايو الجاري، حيث يشارك فيه عدد من وزراء الزراعة والأمن الغذائي، في بلدان الشرق الأدنى، وشمال إفريقيا، فضلًا عن ممثلو الجهات المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية، العاملة في هذا المجال، والعديد من كبار الخبراء والمسؤولين في هذا المجال من مختلف الدول.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الزراعة وبعض من نظرائه بالدول المختلفة، وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز التعاون الزراعي المشترك لدعم قطاع الزراعة في مصر ودول الشرق الأدنى، كما يرافق وزير الزراعة خلال الاجتماعات الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة.