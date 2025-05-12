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بديل النائب الراحل سعداوي راغب يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان

03:09 م الإثنين 12 مايو 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

أدى النائب سامي عزوز راغب ضيف الله، اليمين الدستورية عضوا بمجلس النواب، بديلا للنائب الراحل سعداوي راغب ضيف الله، بالقائمة الوطنية من أجل مصر دائرة غرب الدلتا، في عضوية مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن تلقيه خطابا من الهيئة الوطنية للانتخابات، يفيد بتصعيد العضو الاحتياطي بديلا للنائب الراحل سعداوي راغب ضيف الله.

وكان مجلس النواب، أعلن خلو مقعد الراحل سعداوي راغب ضيف الله، بعد تلقي خطابا من وزارة الداخلية بوقوع حالة الوفاة.

وأخطر مجلس النواب، الهيئة الوطنية للانتخابات، بخلو مقعد النائب الراحل.

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مجلس النواب بديل النائب الراحل سعداوي راغب النائب سامي عزوز راغب
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