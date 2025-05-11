صور.. تفاصيل زيارة رئيس الأركان إلى تركيا لبحث التعاون العسكري

كتب- محمد سامي:

عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة تركيا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول متين غوراك رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية وذلك على هامش الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المصرية التركية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتركية.

ووقع رئيسا أركان البلدين على محضر الجلسة الختامية للجنة، وأكد الجانبان تطلعهما إلى زيادة آفاق الشراكة والتعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات خلال المرحلة المقبلة.

كما التقى الفريق أحمد خليفة، يشار غولر وزير الدفاع التركي، حيث نقل له تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات العسكرية بين البلدين.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع التركي بالدور الفاعل لمصر بمحيطها الدولي والإقليمي في ظل التحديات الراهنة وضرورة العمل المشترك لمواجهة تلك التحديات بما يحقق الاستقرار في المنطقة.

وعلى هامش الزيارة، زار رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ضريح الرئيس الراحل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية ووضع إكليلًا من الزهور على قبره.

كما التقى الفريق أحمد خليفة، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية لبحث سبل التعاون المشترك، أعقبها زيارة عدد من الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية حيث استمع إلى عرض تقديمي تناول الإمكانيات والقدرات التصنيعية المتطورة لتلك الشركات بما يعزز من فرص تبادل الخبرات في مجال التصنيع العسكري بالشكل الذي يعود بالنفع على كلا البلدين الصديقين.

كما أجرى جولة تفقدية لقيادة القوات الخاصة التركية شاهد خلالها تنفيذ عدد من البيانات العملية والأنشطة التدريبية للقوات الخاصة التركية.

اقرأ أيضًا:

انفجار أنبوبة وألسنة لهب.. ماذا حدث في حريق ميدان تريومف بحي النزهة؟

بعد إصابته بالسرطان.. تكريم وزير التموين السابق علي مصيلحي -صور

خالد منتصر يكشف مستجدات الوضع الصحي للأديب صنع الله إبراهيم