تصوير- هاني رجب:

كتب-عمرو صالح:

حرص عدد من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة على تقديم التهنئة إلى وزير العمل محمد جبران بمناسبة حفل زفاف ابنته الذي أقيم مساء اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكان أبرزهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة، ومحمد جبران وزير العمل، وإبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

وأعرب الحضور عن خالص تهنئتهم للعروسين متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح خلال رحلة حياتهم الزوجية.

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