الحرارة تتخطى 40.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، حيث أشارت إلى استمرار موجة الطقس الشديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة اليوم، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية في الظل، وتتجاوز درجات الحرارة في جنوب البلاد حاجز الـ40 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة، إلى أن هذه الموجة الشديدة الحرارة ستستمر حتى غدًا، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانكسار اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.

وفي ضوء هذه الظروف الجوية، نصحت الهيئة المواطنين بضرورة الالتزام بعدد من الإرشادات للحد من التأثيرات السلبية للحرارة:

- استمرار شرب الماء والسوائل الباردة طوال اليوم.

- تجنب الوقوف مباشرة تحت أشعة الشمس.

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