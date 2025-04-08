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"مستقبل وطن" يشيد بزيارة ماكرون لمصر.. ويؤكد دعمه لتحركات القيادة السياسية

06:12 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

حزب مستقبل وطن

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كتب- محمد سامي:

ثمّن حزب «مستقبل وطن» زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وما أسفرت عنه من نتائج بالغة الأهمية على صعيد تعميق العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وبلورة موقف موحّد إزاء العديد من القضايا الدولية والإقليمية، خاصة القضية الفلسطينية.

وقال الحزب في بيان اليوم الثلاثاء: تُعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة بمثابة دليل على الثقل الدولي الكبير الذي تتمتع به الدولة المصرية، كما أنها إحدى ثمار سياسة الدولة المصرية الخارجية، التي تتسم بالوعي والانفتاح والتوازن، كما تعكس قوة ومتانة الروابط الثقافية والحضارية التي تجمع مصر وفرنسا، وتُوِّجت بترقية العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والاتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادي وتمتين الشراكة في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والصحة والتعليم والصناعة وغيرها، بما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية ويضيف للخبرات المصرية المتراكمة في تلك المجالات.

وأشار الحزب إلى أن مشاهد احتشاد المصريين في مدينة العريش بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمدينة بصحبة نظيره الفرنسي، تعكس قوة التحام الشعب المصري العظيم بالقيادة السياسية، وتقديره لمواقفها الوطنية الحكيمة.

وجدد حزب مستقبل وطن دعمه الكامل لتحركات القيادة السياسية على كافة الأصعدة، في مساندة القضية الفلسطينية، وتأييده للجهود المضنية التي تبذلها الدولة لتحقيق الازدهار والاستقرار والتنمية التي يتطلع إليها الشعب المصري العظيم.

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