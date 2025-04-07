الصحة العالمية: 9 وفيات لكل 1000 مولود حي في مصر

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد صديق، المستشار الإقليمي لصحة الطفل والمراهقين بمنظمة الصحة العالمية، إن أفريقيا تتصدر قائمة وفيات الأطفال حديثي الولادة على الصعيدين العالمي والإقليمي حتى عام 2023، بنسبة 26%.

جاء ذلك في كلمته خلال الفعالية الإعلامية التي نظمها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بمناسبة يوم الصحة العالمي 2025 تحت شعار "بدايات صحية، لمستقبل واعد".

وأوضح أن إقليم شرق المتوسط يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 24%، لافتًا إلى أن 60 بلدًا معرضًا لخطر عدم الوفاء بغاية أهداف التنمية المستدامة، من بينها 6 دول بالإقليم منها باكستان والصومال وأفغانستان وجيبوتي والسودان واليمن.

وأوضح أن مصر حققت غاية أهداف التنمية المستدامة بالنسبة لمواجهة وفيات حديثي الولادة، حيث تبلغ حاليًا 9 وفيات لكل 1000 مولود حي.

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