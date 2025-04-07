وزير الري: إزالة 1092 تعديًا على أملاك الوزارة ضمن الموجة 25

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات الحفاظ على أراضي الدولة المملوكة لوزارة الموارد المائية والري والتصدي لأي تعديات واقعة عليها، واستعراض أعمال إزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة، بالتنسيق بين الوزارة وكل الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة .

وأكد سويلم، حسب بيان الوزارة اليوم الإثنين، استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية ولجنة إنفاذ القانون والمحليات؛ لاتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة، تمهيدًا لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة، حيث تم إزالة (١٠٩٢) حالة تعدٍّ على أملاك الوزارة حتى تاريخه، ضمن الموجة (٢٥) لإزالة التعديات .

ونوه الوزير باستمرار المعاينات على الطبيعة لأملاك الوزارة وتحديد موقف التعديات الواقعة عليها -حال وجودها- مع استيفاء البيانات الخاصة بالأملاك على المنظومة المعدة لهذا الشأن، مع تأكيد استمرار المرور الدوري على الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها؛ لضمان عدم تكرار التعدي على نفس قطع الأراضي مرة أخرى .

وأشار سويلم إلى أهمية استثمار أملاك الوزارة وتحصيل مستحقات الدولة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكل العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي .

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