أحمد موسى: مصر تنفق يوميًا ما يكفي دول لعدة سنوات

كتبت -داليا الظنينى:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية نجحت في تحديث منظومتها الدفاعية والعسكرية منذ 2014.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس السيسي حريص على دعم مشروعات الأمن الغذائي لمستقبل مصر".

وتابع: "مصر تنفق يوميا ما يكفي دول لعدة سنوات"، معقبا: "أكلنا وشربنا في اليوم يكفي بلاد سنين.. إنفاق مصر يوم واحد يعيش دول سنوات".

وأشار: "مصر تحارب من الكل، ومصر أول وأكبر دولة تقف بوضوح وثبات مع القضية الفلسطينية"، مشددا أن الجيش المصري هو ملك شعبه والوحيد في العالم الذي لا يوجد به تجنيس .

وأكد أن الجيش المصري يضم كل فئات وطبقات الشعب، معقبا: "أدافع عن الدولة المصرية بكل قوة وفخور بذلك".

أن مصر قدمت أول مساعدات لغزة يوم 8 أكتوبر عام 2023، موضحا أن مصر أول وأكبر دولة تقف بوضوح وثبات مع القضية الفلسطينية، و75 % من المساعدات المقدمة لأهالي غزة من مصر.



وتابع: "كل المساعدات الغذائية المقدمة لأهالي غزة خرجت من بيوت المصريين،مبينا أن ومصر وفرت العلاج لمصابي غزة داخل مستشفياتها"، مؤكدا: "مصر أوقفت تهجير أهالي غزة خارج أرضهم".