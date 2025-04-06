إعلان

أحمد موسى: مصر تنفق يوميًا ما يكفي دول لعدة سنوات

10:20 م الأحد 06 أبريل 2025

أحمد موسى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت -داليا الظنينى:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية نجحت في تحديث منظومتها الدفاعية والعسكرية منذ 2014.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس السيسي حريص على دعم مشروعات الأمن الغذائي لمستقبل مصر".

وتابع: "مصر تنفق يوميا ما يكفي دول لعدة سنوات"، معقبا: "أكلنا وشربنا في اليوم يكفي بلاد سنين.. إنفاق مصر يوم واحد يعيش دول سنوات".

وأشار: "مصر تحارب من الكل، ومصر أول وأكبر دولة تقف بوضوح وثبات مع القضية الفلسطينية"، مشددا أن الجيش المصري هو ملك شعبه والوحيد في العالم الذي لا يوجد به تجنيس .

وأكد أن الجيش المصري يضم كل فئات وطبقات الشعب، معقبا: "أدافع عن الدولة المصرية بكل قوة وفخور بذلك".

أن مصر قدمت أول مساعدات لغزة يوم 8 أكتوبر عام 2023، موضحا أن مصر أول وأكبر دولة تقف بوضوح وثبات مع القضية الفلسطينية، و75 % من المساعدات المقدمة لأهالي غزة من مصر.


وتابع: "كل المساعدات الغذائية المقدمة لأهالي غزة خرجت من بيوت المصريين،مبينا أن ومصر وفرت العلاج لمصابي غزة داخل مستشفياتها"، مؤكدا: "مصر أوقفت تهجير أهالي غزة خارج أرضهم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى مصر اقتصاد مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. الرئيس السيسي يصطحب نظيره الفرنسى فى جولة بخان الخليلي
* الداخلية تصدر بيانا بشأن العثور على جثة رجل أعمال مقطعة بالقاهرة الجديدة
عاجل - تحذير عاجل من الأرصاد بشأن المناطق المتأثرة بالعاصفة الترابية
متحدث الوزراء: لا إزالة لأي مباني بوسط البلد ضمن خطة تطوير المنطقة
معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق