أحوال الطقس.. الأرصاد تعلن موعد ذروة الموجة الحارة

القاهرة- أ ش أ:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية "إنه خلال هذا الأسبوع سنشهد ارتفاعا في قيم درجات الحرارة بمعدل من 5 إلى 6 درجات عن قيم درجات الحرارة خلال الأيام الماضية"، مشيرة إلى أن ذروة الارتفاعات ستكون بعد غد الثلاثاء، حيث ستصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 36 درجة خلال النهار.

وأوضحت الدكتورة منار غانم - في مداخلة مع قناة "أكسترا نيوز" الإخبارية - أنه وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه اعتبارا من اليوم تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي صحراوي مع كتل هوائية جنوبية بسرعات رياح تتراوح من 35 الى 45 كيلومتر/ ساعة، وهو بدوره سيؤدي إلى ارتفاع الحرارة وإثارة الرمال والأتربة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة في محافظات شمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشرقية.

ولفتت إلى أن تلك الموجة سيعقبها انخفاض في قيم درجات الحرارة مع يوم الخميس القادم بمعدل من 6 إلى 8 درجات وفرص سقوط الأمطار ستكون خفيفة على السواحل المطلة على البحر المتوسط وضعيفة جدا على القاهرة الكبرى.

وشددت على ضرورة ارتداء الكمامات خلال الأربعة أيام القادمة، خاصة لمرضى الحساسية الصدرية أو الجيوب الأنفية، وكذا ضرورة الابتعاد عن الأشجار والمباني المتهالكة والألواح المعدنية وأعمدة الإنارة، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة.

كما أوضحت أن هذه الفترة من العام معروفة بتقلباتها الحادة والسريعة والتغير الكبير في قيم درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض، داعية المواطنين إلى توخي الحظر خلال فترات الليل، نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

ورفعت محافظات الجمهورية درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس في ظل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد، واحتمالية تعرض المحافظات لرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية وخليج السويس وسيناء.