سويلم: تحية لرجال "الري" على العمل بتفانٍ خلال إجازة العيد خدمةً للمواطنين

كتب- أحمد السعداوي:

توجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بخالص التحية لكل العاملين بالوزارة الذين واصلوا العمل بتفانٍ خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك؛ لخدمة المواطنين وإدارة المنظومة المائية بكفاءة والتعامل الفوري والفعال مع كل الحالات الطارئة .

وأشار سويلم، في بيان له اليوم السبت، إلى أن هذا التفاني والإخلاص في العمل وتحمل المسؤولية هو ما نعهده دومًا من رجال الري المخلصين الذين يواصلون العمل على مدار الساعة؛ لخدمة الوطن وخدمة المنظومة المائية لصالح المنتفعين بالمياه في كل المواقع .

وأضاف الوزير أن أجهزة الوزارة تمكنت من توفير الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة، وتم التعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه والتي كانت تختلف من منطقة إلى أخرى؛ حيث شهدت بعض المواقع عدم وجود طلب على المياه وتزايد الطلب في مواقع عديدة أخرى، وهو ما استلزم قيام الإدارة المركزية لشؤون المياه باتخاذ القرارات اللازمة للتعامل بمرونة وسرعة مع هذه المتغيرات من خلال تخزين المياه في برك التخزين أمام القناطر الكبرى -حال انخفاض الطلب على المياه- وزيادة التصرفات المائية الموجهة للمواقع التي تشهد زيادة في الطلب على المياه من خلال أعمال موازنات تتم على مدار الساعة على القناطر الكبرى بالنيل وفرعيه وأفمام الرياحات والترع الرئيسية وضبط المناسيب خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري على مستوى الجمهورية لتأمين احتياجات الري ومياه الشرب .

وشهدت فترة الإجازة تكثيف المرور الميداني على الطبيعة من كل مسؤولي الوزارة لرصد حالة الري بشبكة الترع، ومتابعة تطبيق المناوبات، والاطمئنان على حالة الجسور ومناسيب المياه بالمصارف الزراعية، ومناسيب مص وطرد محطات الرفع، واتخاذ القرارات المناسبة بزيادة أو تخفيض التصرفات طبقًا لحالة الري، ورصد أي تعديات وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية .