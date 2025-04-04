بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالجيزة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بقرية عرب أبو عريضة بمدينة الصف بمحافظة الجيزة، بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد عبدالعال الدومي إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وموضوعها "وأما اليتيم فلا تقهر"، ويتلو القرآن الشيخ طه النعماني.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "وأما اليتيم فلا تقهر”، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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