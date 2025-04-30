"تحسن تدريجي".. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن العاصفة الترابية (صور)

كتب – أحمد الجندي:

تصوير - إسلام فاروق ونادر نبيل وعلاء أحمد وأحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدء تحسن تدريجي في الأحوال الجوية على مناطق القاهرة الكبرى وشمال البلاد، مع انحسار سرعة الرياح وتراجع كميات الرمال والأتربة المثارة، وفقًا لأحدث صور الأقمار الصناعية.

وأوضحت الهيئة في تنويه عاجل، أن المنخفض الجوي يتحرك تدريجيًا نحو شرق البلاد وسيناء، وهو ما يسهم في استقرار الأجواء بالشمال، لا سيما بعد موجة الرياح القوية التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية.

وأضافت الهيئة أن شمال الصعيد لا يزال يشهد بعض الأتربة والرمال المثارة، لكنها باتت أقل حدة مقارنة بما كانت عليه من قبل.