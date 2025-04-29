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الرئيس السيسي يستجيب لدعوة ابنة شهيد شرطة ويحضر عقد قرانها (فيديو)

07:26 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
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  • عرض 6 صورة
    الرئيس السيسي يستجيب لدعوة ابنة شهيد شرطة ويحضر عقد قرانها (1)
  • عرض 6 صورة
    الرئيس السيسي يستجيب لدعوة ابنة شهيد شرطة ويحضر عقد قرانها (3)
  • عرض 6 صورة
    الرئيس السيسي يستجيب لدعوة ابنة شهيد شرطة ويحضر عقد قرانها (6)
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    الرئيس السيسي يستجيب لدعوة ابنة شهيد شرطة ويحضر عقد قرانها (2)
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    الرئيس السيسي يستجيب لدعوة ابنة شهيد شرطة ويحضر عقد قرانها (5)
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كتب- محمد سامي:
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تلبية دعوة الفتاة مي مالك مهران إمام كريمة الشهيد العميد شرطة مالك مهران الذي استشهد في محافظة بني سويف عام 2013، وحضور عقد قرانها بمشاركة عدد من المسئولين وأسرة العروسين.

يأتي ذلك في لفتة إنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي وعرفانا وتقديرا لدور شهداء الوطن من شهداء القوات المسلحة والشرطة فى الحفاظ على وحدة وسلامة الوطن.

كانت الفتاة "مي مالك" خاطبت الرئيس السيسي في حفل تخريج شقيقها من كلية الشرطة بتاريخ 21 يوليو 2018، وأشار الرئيس السيسي قائلاً لها "إن كان يكفيكي إننا نحضر فرحك هنحضر".

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