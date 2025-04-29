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أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

04:30 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025
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    حالة الطقس بجنوب سيناء
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود خلال الساعات المقبلة، طقس مائل للحرارة نهارًا وعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد س4قوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى باق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.

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