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أجواء ربيعية وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة

06:23 م الأحد 27 أبريل 2025
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    الأرصاد: طقس الأحد معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلاً
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    طقس ربيعي معتدل.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة الاربعاء
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كتب- حسن مرسي:

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس للأسبوع الحالي، مؤكدة أن الأجواء ستكون ربيعية ومستقرة بفضل تأثير كتل هوائية معتدلة وامتداد منخفض جوي.

خلال مداخلتها الهاتفية عبر قناة "الأولى"، أكدت غانم أن درجات الحرارة ستظل ضمن معدلاتها الطبيعية، مع ارتفاع طفيف متوقع يوم الأربعاء، لتعود بعدها إلى مستوياتها المعتادة.

وحذرت من نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، إلى جانب احتمالية هطول أمطار من الثلاثاء إلى الخميس، داعية المواطنين إلى الحيطة من الشبورة المائية.

وأشارت إلى أن فصل الربيع يتميز بطبيعته الانتقالية، حيث يميل النصف الثاني منه إلى أجواء صيفية، مسجلاً أعلى درجات الحرارة سنويًا.

كما نفت غانم الشائعات حول ارتفاعات حادة في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة استقرار الأحوال الجوية بشكل عام.

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