نقيب الصحفيين: تصريحات ترامب بشأن قناة السويس "خطيرة ومجنونة"

كتب- عمرو صالح:

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، رفضه وإدانته للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قناة السويس، واصفًا إياها بأنها "تصريحات خطيرة ومجنونة"، تمثل سابقة خطيرة تعيد إلى الأذهان منطق الرجل الاستعماري وتفكيره، متجاهلاً حقائق التاريخ وأحكام القانون الدولي".

وقال البلشي في بيان اليوم، إن "الشعب المصري الذي دفع أثمانًا غالية من التضحيات، وسُقِط آلاف الشهداء في سبيل حفر هذه القناة، هو نفسه الذي وقف خلف القيادة السياسية عندما اتخذ الرئيس جمال عبدالناصر قرار تأميم القناة".

وأضاف أن "الشعب المصري العظيم مستعدٌ لأن يذهب إلى آخر مدى دفاعًا عن حقوقه وتضحياته، فقناة السويس ليست مجرد ممر مائي، بل هي تاريخٌ نابض بالتضحيات والإرادة".

ودعا البلشي جميع النقابات والقوى السياسية إلى اتخاذ موقفٍ واضحٍ وحازمٍ رفضًا لهذه التصريحات الاستفزازية.

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