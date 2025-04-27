19 صورة.. إزالات لسوق الزلزال العشوائي بالمقطم

كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن محافظة القاهرة، إن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أشرف لليوم الثاني على التوالي، على أعمال رفع المخلفات الناتجة عن إزالة سوق الزلزال العشوائي بشارع 9 بالمقطم بعد نقل أكثر من 350 من الباعة المتواجدين به إلى سوقي عمار بن ياسر وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم.

كما تفقد محافظ القاهرة، الأحد، أعمال تسكين الباعة في أماكنهم الجديدة بالسوقين اللذين أقامهما صندوق تحيا مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على العشوائيات، وتوفير أماكن حضارية للباعة في أسواق مجمعة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن سوق الزلزال العشوائي كان يمثل بؤرة للتلوث والعشوائية بالمنطقة، كما كان امتداده العشوائي داخل الشوارع يعيق دخول سيارات الإسعاف وعربات الإطفاء.

وأكد محافظ القاهرة، توفير أماكن لجميع الباعة المتواجدين في السوق القديم داخل الأسواق الحضارية الجديدة ليستطيعوا ممارسة أنشطتهم المختلفة في مكان منظم وآمن للباعة والمترددين على السوق.

وأضاف محافظ القاهرة، أن كل المشروعات التنموية التي تقيمها الدولة تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن سوقي عمار بن ياسر وعبد المجيد محمود الحضاريين، تم تزويدهما بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، وكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة بهما.

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