3 آلاف دولار للطالب.. الرقابة الإدارية تضبط أجنبيًا أسس كيانًا تعليميًا وهميًا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط أحد المقيمين الأجانب بمصر لتورطه في تأسيس كيان تعليمي وهمي والاتجار بالنقد الأجنبي.

وأظهرت التحريات أن المتهم قام بتأسيس مركز تعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي، وزعم على خلاف الحقيقة حصول المركز على إجازة من جامعة أجنبية شهيرة لإنشاء فرع إقليمي لها بالقاهرة.

وأشارت التحريات إلى أن هذا المركز منح درجات البكالوريوس والدراسات العليا لعدد من المقيمين الأجانب من أبناء جالية المتهم، مقابل مصروفات مالية بلغت نحو 3 آلاف دولار للطالب الواحد.

وأسفرت الإجراءات عن ضبط وتفتيش المتهم، حيث عُثر بحوزته على مستندات تدعم صحة التحريات.

وبعد استكمال التحقيقات والتأكد من صحة الوقائع، أصدرت المحكمة المختصة حكمها بحبس المتهم سنتين مع النفاذ.

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