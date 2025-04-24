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لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

05:43 م الخميس 24 أبريل 2025

قطع المياه

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه لمدة 6 ساعات نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر ٣٠٠ مم المتعارض مع أعمال محطات مترو( الطالبية ،مدكور ،المطبعة ) التابعة للخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأضافت: الأمر الذي يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشرة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٥ / ٤/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٥ عن المنطقة المحصورة بين شارع فيصل والهرم بداية من شارع المساحة حتى شارع حسن محمد.

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورًا.

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قطع المياه الجيزة شركة مياه الشرب فيصل والهرم
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