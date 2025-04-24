وزير الأوقاف: تحرير سيناء ملحمة وطنية تجسد إرادة لا تلين

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

وجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد عظمة الشعب المصري وإرادته الصلبة، وتُخلّد التضحيات الجسام التي قدّمها أبطال القوات المسلحة في سبيل استعادة الأرض وصون الكرامة.

وقال وزير الأوقاف، إن الخامس والعشرين من أبريل سيظل يومًا مشهودًا في سجل التاريخ المصري، يُجسّد روح الفداء والانتماء الوطني، ويُذكر الأجيال المتعاقبة ببطولات أبناء مصر الذين سطروا بدمائهم صفحة ناصعة في تاريخ الأمة، وأعادوا للوطن عزته، وأثبتوا أن ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة، ولا يُصان إلا بالتضحية.

وأضاف "الأزهري"، أن القوات المسلحة المصرية كانت وما زالت الدرع الواقي والسيف الحاسم الذي يصون الأرض ويحمي الشعب، مؤكدًا أن رجالها الأوفياء يواصلون أداء واجبهم بكل إخلاص، ويضربون أروع الأمثلة في الفداء والعمل المستمر من أجل حماية الوطن وتأمين حدوده.

وأكد وزير الأوقاف، أن روح نصر أكتوبر وعبق ملحمة تحرير سيناء ما زالا حاضرين في وجدان المصريين، يمدّونهم بالقوة والعزيمة على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة النهضة الوطنية، مشيدًا في ختام كلمته بوعي الشعب المصري وتماسكه خلف قيادته ومؤسساته الوطنية في سبيل بناء مستقبل يليق بمصر.

واختتم "الأزهري"، بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها وجيشها وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. تغيير مواعد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمطاعم

السكة الحديد تكشف لمصراوي تأثر مواعيد القطارات بالتوقيت الصيفي

وفد كويتي للرئيس السيسي: استثماراتنا في مصر تتجاوز 20 مليار دولار

مصادر لمصراوي: تطبيق التوقيت الصيفي بمترو الأنفاق خلال ساعات

هل تسبب أدوية الربو الشعبي الإدمان للأطفال؟.. الصحة تحسم الجدل