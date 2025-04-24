وزير الكهرباء يبحث مع مسؤولي ‏"State Grid" الصينية سبل تعزيز الشراكة

كتب- محمد صلاح:

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المدير الإقليمي لشركة ستيت جريد "State Grid" الصينية، تشن جيان، والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكات والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة واستخدام التكنولوجيا في الحد من الفقد.

واجتمع الدكتور محمود عصمت، ومسؤولي الشركة الصينية، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، وتناول الاجتماع مجالات العمل المشترك والتعاون لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المولدة من مصادر التوليد المتنوعة والمشروعات التي تمت بالتعاون مع قطاع الكهرباء والمجالات المتنوعة لعمل الشركة الصينية وما يمكن أن تقوم به لتحديث وتطوير الشبكات وإقامة المحطات المتصلة والمنفصلة لأنظمة تخزين الطاقة في إطار دعم الشبكة في أوقات الذروة، شملت المناقشات استعراض مجالات عمل الشركة وتواجدها في العديد من الدول من خلال نماذج تعاون ناجحة في مجال بناء محطات الطاقة المتجددة، وكذلك تقنيات تخزين الطاقة وخفض معدلات الفقد على شبكات التوزيع وغيرها من المجالات المتعلقة بالكهرباء.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة أحد أهم المعايير لتحقيق الجودة والكفاءة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحًا أن التحديث والتطوير عملية مستمرة ومحدد رئيسي لخطة العمل الحالية لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، مضيفًا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يدعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إطار السعي الدائم لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة والتحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مصر.

وأوضح الوزير مواصلة العمل في ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها بالتوسع في بطاريات تخزين الطاقة، وكذلك الاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، مؤكدًا أن تقديم الخدمات الكهربائية بمستوى لائق والالتزام بالمعايير العالمية في إطار استثمار ما تم من إعادة بناء للبنية التحتية على مستوى الدولة أحد أهم معايير النجاح وضمن محددات تقييم الأداء.

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