عبد المحسن سلامة: "ضد أي قانون يسلب الحريات.. وقانون النقابة يحتاج إلى تعديل"

كتب- محمد أبو بكر:

أكد عبد المحسن سلامة، المرشح لدورة جديدة كنقيب للصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، أن قانوني 197 و180 لسنة 2018 من القوانين المكملة للدستور.

وأضاف "سلامة": القوانين دي ليه؟.. كان فيه حاجة اسمها المجلس الأعلى للصحافة، واتعمل بداله 3 جهات، وده طبقًا للدستور، وقبل الدستور كان هو كل حاجة".

وتابع "سلامة"، خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة "أونا"، وأدارها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت): طبقًا للدستور، مينفعش يظل المجلس الأعلى للصحافة، كان لازم يتعدل، واتعدل بهذه القوانين، اللي كلها تمت بإجماع مجلس النقابة، وكان فيه وقتها عمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وجمال عبد الرحيم، والملاحظات كانت موجودة وتم إرسالها بالكامل.

وأوضح: هل حققنا كل المطلوب؟.. لا، لم نحقق كل المطلوب، طب هل هناك أشياء غير مقبولة؟.. أيوه فيه.

وأكد المرشح كنقيب للصحفيين، أنه ضد أي قوانين تكون سالبة للحريات في أي مجال، قائلًا: "لازم نشتغل على تغييرها، لأن القوانين في النهاية مش قرآن، وقانون النقابة محتاج تعديل، وييجي حد يقولك لأ.. طب نعمل إيه؟.. في النهاية فيه آليات، ولازم نقتحم ونعالج، بس فيه حاجات أساسية منقدرش نتجاهلها، وهذه قوانين مكملة للدستور".

وبشأن موقفه من إصدار قانون حرية تداول المعلومات، أشار إلى أنه آن الأوان إن القانون ده يتعمل، قائلًا: "عدم وجوده غلط، ولا بد أن يصدر، وهيكون من الأهداف الرئيسية، لأنه كمان مكمل للدستور، وكان لازم النقابة تتحرك من هذا المنطلق".

وتابع عبد المحسن سلامة: هذه القوانين كانت مهمة في وقت ما، والتخوفات زالت.

وأجاب على تساؤل بشأن ما إذا كان هناك اتجاه ضد الصحفيين تسبب في ذلك، قائلاً: "كان فيه مناخ عام بسبب القنوات اللي شغالة ضد الدولة، حوالي خمس أو ست قنوات شغالين ليل نهار 24 ساعة، ومينفعش نحمل الأمور حاجات تانية".

كما تابع: "هل فيه دولة كان شغال عليها وضدها 6 قنوات 24 ساعة في اليوم زي مصر؟! ده مش موجود خالص، وكان فيه ظروف كانت أحد أسباب الأزمة الموجودة، وآن الأوان إن يكون فيه حلحلة لهذه الملفات، ومش هتقدر تحلحلها وأنت جزء من الأزمة، لكن تقدر تحلها لو كنت بتدير الأزمة".

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