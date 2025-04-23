عبد المحسن سلامة: أنا مرشح الضرورة لنقابة الصحفيين

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- إسلام فاروق:

وصف الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب للصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، نفسه بأنه "مرشح الضرورة"، خاصة مع المشكلات المهنية الموجودة حالياً.

وأكد أن هناك ضرورة للتغيير خلال الفترة المقبلة، وأن هناك من يقف أمام التغيير، ولا يعلم الأسباب وراء ذلك، موضحا: هناك حاجة ماسة لهذا التغيير.

وأضاف "سلامة"، خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة "أونا"، وأدارها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت): "الزملاء عندما يرون شيئًا فيه نقاط قوة، يجب أن نلتف حوله، أما الزملاء الآخرين السلبيين فهذه مسألة تعود إليهم، ومقدرش أتدخل في عقول وضمائر الناس".

وتابع: لدي تطور معين ورؤية معينة أعمل على تنفيذها قبل الانتخابات، ولقد تجاوزت المراحل، بينما الآخرون يقفون على أطراف الأصابع خارج المعركة، بينما أنا دخلت المعركة وبدأت في طرح رؤية وحلول لمشكلات نعاني منها.

وقال "سلامة": أنا شخص عملي وإنجازاتي واضحة؛ وللتوضيح، عملت ذلك في دورتي النقابية عندما كانت الأوضاع صعبة ومشتعلة وأزمات كبيرة، وأنجزت العديد من الملفات الكبيرة، والدنيا مشيت إلى حد ما بسلاسة، وعندما توليت الأهرام كانت الأوضاع في غاية الصعوبة، ومع ذلك أنجزت الكثير من الملفات.

وأوضح: أكثر شخص أدار وتولى ملف الحريات كان الأستاذ إبراهيم نافع، وأحيانًا بيكون عندنا ملاحظات على الوعي الجمعي للمجتمع، واحنا مطالبين نكون نخبة المجتمع التي تقود الوعي والتنوير والتغيير الإيجابي، وأنا ضد كل التجاوزات، وأتمنى أن تقوم النقابة ومجلسها بتفعيل تحويل كل المخالفين بلا استثناء إلى لجان التحقيق والتأديب.

وتابع: نقاط القوة يجب أن تكون نقاط قوة، وليست نقاط ضعف، ومن يحول نقاط القوة إلى ضعف يجب أن يراجع تفكيره، ولما أجي أعملك حاجة كويسة مينفعش تبقى نقطة ضعف؛ لأن كدا مش هنكون عايزين الأفضل وكل شخص حر.