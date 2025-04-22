الخميس.. قطع المياه 6 ساعات عن "مساكن الضباط" بالرماية بسبب أعمال المترو

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 6 ساعات صباح الخميس، عن منطقة مساكن الضباط بالكامل بالرماية؛ لتحويل خط مياه متعارض مع محطة مترو النصر "الخط الرابع" بحي الهرم.

وقالت "الجيزة"، في بيانها، الثلاثاء، إن سبب قطع المياه يعود لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 400 مم المتعارض مع غرفة مخرج الطوارئ والتهوية لنفق الكابلات بمحطة مترو النصر بمساكن الضباط بالرماية التابعة للخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأضافت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف ستقوم بقطع المياه لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشرة صباحًا يوم الأربعاء الموافق 23 أبر يل 2025 وحتى الساعة السادسة صباحًا يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 عن منطقة مساكن الضباط بالكامل بالرماية والمتحف المصري.

وتابعت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

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