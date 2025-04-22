الرئيس السيسي: الدولة تعمل على تأهيل كوادر قادرة على تحمل المسئولية

القاهرة - أ ش أ:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص الدولة على إعداد كوادر بشرية متوزانة ومسئولة تكون على قدر المهام الموكلة اليها.

وقال الرئيس السيسي في كلمة ارتجالية خلال مشاركته في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في هذا الإطار، من خلال الاكاديمية الوطنية للتدريب وأكاديمية الشرطة والأكاديمية العسكرية، التي تسعى إلى ضخ عناصر مؤهلة في شرايين مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس أن الهدف من هذه الجهود هو تقديم عناصر تم انتقائها وتأهيلها بأفضل شكل ممكن، موضحًا أن البرامج التدريبية شارك في إعدادها نخبة من علماء النفس والاجتماع والإعلام، لوضع خريطة تأهيل متكاملة يتم العمل على أساسها، وهي منهجية تُطبّق على مختلف التخصصات.